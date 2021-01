Attraverso i propri profili social, la Juventus ha fatto gli auguri di compleanno all'ex centrocampista bianconero, Emre Can, che oggi compie 27 anni. Il giocatore arrivò a Torino nel 2018 dal Liverpool finalista di Champions League. Dopo un buon inizio, Emre Can finì fuori dal progetto con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera e si trasferì in Germania, al Borussia Dortmund. In questa stagione, il centrocampista tedesco ha disputato 16 partite in tutte le competizioni, segnato un gol e servito due assist.