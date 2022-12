Non solo i colleghi maschi, anche laWomen di Joeha voluto fare gli auguri di buon Natale al loro tifosi. Nonostante la recente eliminazione in Women's Champions League e l'appuntamento con la Coppa Italia del prossimo 5 gennaio contro il Cittadella. Da Cristianaa Martina, passando per Lisa. Dall'infortunata Saraa Sara Bjorke BarbaraFino alle giovani Arianna, Sofiae Agnese. In gallery tutti gli auguri social delle bianconere.