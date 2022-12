Non solo i giocatori. Anche le loro "dolci metà", le mogli e compagne che stanno al loro fianco ogni giorno, festeggiando le vittorie e supportandoli ancor di più nelle sconfitte, hanno voluto unirsi al "coro" degli, con messaggi carichi di affetto per il popolo bianconero e non solo. Da, neo sposa di Manuel Locatelli in dolce attesa, da, fresche di vittoria del Mondiale con i loro rispettivi mariti Leandro Paredes e Angel Di Maria.