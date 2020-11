Dopo un periodo difficile, Paulo Dybala può ricaricare le pile e le energie mentali per ripartire nel migliore dei modi dopo la pausa nazionali. Nel giorno del suo ventisettesimo compleanno, la Joya sta ricevendo, via social, numerosi auguri e attestati di stima da parte dei compagni di squadra. Tra questi, anche Sami Khedira, finito al di fuori del progetto sportivo di Andrea Pirlo ma sempre presente nello spogliatoio bianconero: "Tanti auguri di buon compleanno Paulo Dybala. Ti stimo molto come giocatore e come persona. Hai già fatto cose grandiose per la Juventus, spesso hai fatto la differenza e ci hai assicurato tante vittorie. Sono fiero di essere al tuo fianco ormai già da più di 5 anni. Sei migliorato di anno in anno e certamente non sei ancora giunto alla fine".