Dopo Miralem Pjanic, è tempo di festeggiare ilanche per un altro ex. Si tratta di Sami, che in questo 4 aprile spegne 35 candeline. Anche a lui gli auguri del club bianconero, in cui ha giocato dal 2015 al 2020 collezionando in totale 145 presenze e 21 gol: la sua esperienza all'ombra della Mole lo ha inoltre portato a vincere cinque scudetti, tre edizioni della Coppa Italia e altrettante della Supercoppa Italiana. Un grande centrocampista, che i tifosi non hanno certamente dimenticato. Ecco il messaggio di auguri della Juve: