Dal sito ufficiale della Juventus:



"Ci sono giorni in cui non possiamo che alzarci in piedi, in segno di rispetto.



Oggi compie 80 anni Dino Zoff: la sua è una leggenda talmente grande che, per suscitare quel rispetto di cui stiamo parlando, basta davvero pronunciarne il nome.



Quella di Zoff è la storia di un friulano serio, dedito al dovere, talmente tanto che è quasi difficile trovare una sua fotografia in cui sorride in campo.



Quella di Zoff è anche, per non dire soprattutto, la storia di un uomo che ha scritto interi capitoli della storia del calcio italiano.



In bianconero, vincendo sei Scudetti, due Coppe Italia e una Coppa UEFA, e poi ancora da allenatore (per due anni sulla nostra panchina è stato capace di portare in bacheca ancora una UEFA e una Coppa Italia).



E poi c’è il Dino Nazionale, quello che a Madrid quella notte di luglio del 1982 sorride, eccome. Sorride, dopo un torneo incredibile. Sorride, dopo una Finale incredibile. Sorride, dopo aver difeso da fuoriclasse (ma su quello non c’era dubbio) la porta di una Nazionale fantastica – e tanto bianconera – che, sempre quella notte, sale sul trono più alto del mondo.



Oggi si festeggiano gli 80 anni di un uomo come ce ne sono stati e ce ne sono pochi.



Il compleanno è il suo, ma lo celebriamo tutti insieme.



Auguri, immenso Dino Zoff!"