Tanti auguri a Pippo Inzaghi! pic.twitter.com/GqEk9lqrgl — JuventusFC (@juventusfc) August 9, 2022

Compie 49 anni, attuale allenatore della Reggina, con la maglia dellatra il 1997 e il 2001. In bianconero per lui 89 gol in 164 partite, uno scudetto e una Supercoppa Italiana.