Dal sito ufficiale della Juventus:



"Compleanno di lavoro per Manuel Locatelli, che oggi, nel giorno in cui festeggia 24 anni, è atteso con i suoi compagni dalla trasferta di Roma.



Loca è con noi da pochi mesi, ma è già nel nostro cuore. Nelle sue prestazioni, nelle sue esultanze, nei suoi gol, c'è tutto Manuel: un ragazzo di talento assoluto, di professionalità indiscussa, che sta dando tutto con la maglia per lui così importante. Manuel è un bianconero, e del bianconero ha tutti i valori, e non manca di metterli in campo, sempre, partita dopo partita.



Per questo ci abbiamo messo così poco a volergli bene, non poteva essere altrimenti.



Buon compleanno da parte di tutti noi, campione!"