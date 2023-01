Dal sito ufficiale della Juve il messaggio di auguri a Manuel Locatelli:Secondo compleanno a tinte bianconere per, che proprio oggi compieUn compleanno che Manuel trascorrerà al lavoro, al Training Center, insieme ai suoi compagni. E lo passerà con il sorriso perchè ieri sera, sabato 7 gennaio, è arrivata un'altra vittoria per la Juve, per la precisione l'ottava consecutiva, e l'ottavo clean sheet di fila. Una vittoria importante, nella notte del ricordo di Ernesto Castano e Gianluca Vialli.Uno a zero all'Udinese, ancora una volta con una rete segnata nei minuti finali, a dimostrazione del fatto che questo gruppo ci crede e ci prova fino alla fine, come ci ricorda sempre il nostro DNA.E Locatelli (in campo contro i friulani per la prima ora di gioco), in questo senso, ne è un esempio. Ogni volta che scende in campo il suo atteggiamento è esemplare. Manuel è un professionista indiscusso e del bianconero incarna tutti i valori, oltre a essere un tassello molto importante nello scacchiere di Massimiliano Allegri. E le sue 19 presenze in queste prime 25 partite, tenendo in considerazione tutte le competizioni, ne sono la conferma.E allora noi oggi, in un giorno per lui così speciale, gli facciamo arrivare tutti i nostri auguri!Buon compleanno, Loca!