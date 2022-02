Dal sito ufficiale della Juventus:



"Un gol, tre punti e una serata positiva a Empoli, in cui è partito titolare.



Non c'era modo migliore di festeggiare in anticipo il compleanno per Moise Kean, che oggi compie 22 anni. E la cosa bella è che di questi 22 anni, Moise ne ha vissuti tantissimi con la nostra maglia, da quando era bambino, a quando è diventato ragazzo a adesso, momento in cui da giovane campione, ma con una bella esperienza già alle spalle, Moise dà tutto, ancora in bianconero.



Lo ha fatto sabato, avrà senz'altro modo di farlo in questo intenso ed entusiasmante finale di stagione che ci attende.



Intanto, auguri Moise!"