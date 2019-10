arriva alladal Bayern Monaco nell’estate del 1991 per 8,5 miliardi di lire. Al suo arrivo a Torino, Kohler è già considerato uno dei difensori più importanti nel panorama calcistico europeo e in bianconero. Nel 1995, al suo ultimo anno con la maglia della Juve perde la finale di Coppa UEFA contro il Parma mentre nella stagione 1996/97 vince la finale di Champions in finale contro i bianconeri con la maglia del Borussia Dortmund e fa parte di una schiera di ex ‘scarti’ bianconeri che alzano al cielo la coppa dalle grandi orecchie contro Del Piero e compagni.