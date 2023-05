DaJuan Cuadrado spegne oggi 35 candeline. Tanti auguri al colombiano, colonna portante dei bianconeri per ben 8 stagioni, uno di quelli con la maglia della Juventus come seconda pelle.Arrivato con la prima gestione Allegri nell’agosto del 2015, Juan è entrato sin da subito nei cuori dei tifosi collezionando trofei, gioie ed emozioni.La voce statistiche recita uno score di tutto rispetto: 312 presenze bianconere condite da 26 gol, 5 scudetti, 2 coppe Italia e 4 supercoppe italiane.Numeri da capogiro validi a raccontare solo in parte il valore e la versatilità di un ragazzo che ha saputo ritagliarsi diversi ruoli negli 8 anni con la Juve: da terzino a esterno d’attacco, insomma, il jolly laterale “tutta fascia”.Combattente, talentuoso, generoso. Più semplicemente Juan Cuadrado. Buon compleanno!