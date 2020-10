Dal sito ufficiale Juventus.com:

"Per la prima volta oggi Federico Chiesa spegne le sue candeline insieme a noi. E sono 23, anche se la grinta, il talento e la personalità con cui si è avvicinato alla maglia bianconera in queste settimane sono da giocatore già esperto e maturo.



Fede ha già mostrato tante sue qualità nelle prime partite che ha giocato dal suo arrivo, fra cui il suo esordio in Champions League pochi giorni fa, confermando di essere un giocatore prontissimo a mettere le sue caratteristiche a disposizione del gioco della Juve, come conferma l’assist a Morata a Crotone. E che impatto, se si pensa che quell’assist è arrivato dopo pochissimi minuti di gioco…



Purtroppo questa sera Chiesa non potrà festeggiare in campo, ma il suo esordio all’Allianz Stadium è solo rimandato e noi non vediamo l’ora…



Buon compleanno da tutti noi, Federico!".