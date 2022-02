15









Un calciatore divisivo, ma non potrebbe essere altrimenti. Federico Bernardeschi è stato protagonista di una prima parte di stagione giocata su buoni livelli, con prestazioni all’altezza e giocate decisive per assistere i compagni di squadra. Nelle stagioni precedenti, però, il calciatore di Carrara non ha convinto e non è stato in grado di rispettare le attese createsi al momento del suo acquisto della Fiorentina. Per questo, Bernardeschi divide la tifoseria, tra chi non vorrebbe il rinnovo di contratto e chi, al contrario, lo ritiene comunque un calciatore sul quale poter fare affidamento. Un dibattito che si è spostato nei commenti agli auguri social postati dalla Juventus su Twitter.



