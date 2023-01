Dal sito dellaSpegne 22 candeline oggi Marley Aké.E non c'è regalo migliore del suo ritorno in campo dopo l'infortunio di qualche mese fa. Marley ha recuperato ed è pronto a vivere una seconda parte di stagione a tutta velocità per mettersi alle spalle gli ultimi mesi, in cui ha lavorato proprio per questo momento.Un bel regalo di compleanno, dunque, e una splendida notizia per iniziare il 2023!Buon compleanno, Marley!