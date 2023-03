"Tutto qui? Cioè questa è la carta negata alle difese del caso plusvalenze, nel corso di tre processi, e difesa a spada tratta dalla Covisoc e dalla Figc fino al Consiglio di Stato? “Mah!” è il più sintetico commento, perché si tratta, dopo una prima e profana occhiata, di un papello accademico sulle plusvalenze, firmato da Giuseppe Chiné, con un paio di ragionamenti ampiamente contestabili, ma apparentemente innocuo sotto il profilo processuale. E allora per quale dannata e misteriosa ragione non è stato mostrato prima? Perché è stato difeso con ferocia giuridica, facendo crescere la curiosità dopo ogni no opposto? Il vero segreto non è contenuto nella carta, ma nel comportamento delle istituzioni della giustizia sportiva, ancora una volta imperscrutabili nei loro atteggiamenti sacerdotali". E' il commento di Guido Vaciago ai fatti di ieri, raccontato sulle pagine di Tuttosport. E che prosegue: "Quindi cosa inquietava la giustizia sportiva? Magari un giorno ce lo diranno o lo scopriremo".