La Juventus è appena partita verso Barcellona dove stasera affronterà in amichevole il Barcellona nel Trofeo Gamper. Nelle convocazioni Max Allegri ha riabbracciato tantissimi big rientrati a Torino dopo le vacanze, ma ha anche dovuto rinunciare ad alcuni giocatori della prima squadra (oltre a Fagioli e Dragusin a causa dell'impegno ieri in amichevole con l'Under 23) che sono attualmente infortunati: queste tre defezioni rispondono al nome diQuest'ultimo starà fuori ancora almeno un mese e mezzo, mentre Dybala sta per rientrare.