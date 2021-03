1









Su Sky Sport il punto sulle possibili scelte di formazione di Andrea Pirlo per Juventus-Porto di domani in Champions League. Emergenza quasi finita: le uniche assenze certe sono Bentancur per il coronavirus, Dybala ancora alle prese col problema al ginocchio sinistro e Danilo squalificato. De Ligt potrebbe essere convocato, anche se nel caso partirà sicuramente dalla panchina. Per il resto tornano tutti, compreso Chiellini in vantaggio su Demiral nel ballottaggio accanto a Bonucci. Arthur si riprende la cabina di regia, ballottaggio McKennie-Ramsey per il ruolo di "falso esterno-trequartista".