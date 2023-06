Anche alla Continassa soffia il vento d'Arabia. E vuole essere un "richiamo" per Paul, che domenica tornerà a Torino per poi, da lunedì, riprendere gli allenamenti in anticipo e provare a dimostrare che sì, allapuò ancora dare tanto. Secondo Tuttosport, del resto, la proposta saudita non è così indecente da far girare la testa, e il Polpo sarebbe orientato a declinarla (salvo ovviamente rilanci a colpi di milioni): l'intenzione è quella di andare avanti sul percorso prefissato, far capire di essere ancora al top e poi chissà, magari a gennaio valutare le prospettive.- La Juve, da parte sua, crede fermamente nel valore aggiunto che il centrocampista francese può ancora dare al gruppo, però allo stesso tempo valuterebbe con attenzione la possibilità di risparmiare uno stipendio da top player come il suo qualora le performance non fossero all'altezza. Intanto ieri al JHotel è stata avvistata la sua super agente Rafaela: una visita che potrebbe non essere casuale, per quanto sia stata definita semplicemente "di cortesia". Le vie del mercato, comunque, sono sempre infinite. E quando spuntano gli arabi, non si può mai sapere...