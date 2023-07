Gli arabi non mollano la presa su Paul. Lo ribadisce Tuttosport, che nell'edizione odierna spiega come, nonostante il rifiuto di una prima offerta più modesta, non siano ancora finite le speranze di portare il francese nella ricca Saudi League, che vede già tanti campioni prelevati dai club europei tra cui Cristiano Ronaldo. Proprio ieri, tra l'altro, è stata nuovamente avvistata alla Continassa Rafaela, la super manager che però cura gli interessi anche di altri giocatori bianconeri.