La lista degli alibi è lunga e nota, ma. La penalizzazione, il caos extra campo, i punti tolti, dati e poi tolti nuovamente:. Una compagine che, in estate, si era data l’obiettivo di competere per tornare a vincere e che, in realtà, non ha mai mostrato le potenzialità per farlo. Una squadra senza identità e in balìa degli avversari: troppo spesso è stato questo il copione osservato nei 90 minuti di gioco, in Italia e in Europa. La debacle in Champions League, arrivata prima del terremoto societario, è la fotografia di tutto ciò., un’asimmetria tra costruzione della rosa e scelte tattiche che lasciano intontiti. Ma sono diverse le cose che