Tutti vogliono Filippo. Il talentuoso centrocampista di proprietà della Juventus, nell'ultima stagione in Serie B col Vicenza, si è messo in mostra e ora è conteso sul mercato in Serie A. La Juve non vuole perderlo a titolo definitivo ed è disposta a cederlo soltanto con la formula del prestito. Oggi gli agenti del calciatore (Sandro Semprini e Michele Fioravanti) e il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis si sono incontrati, come nella nostra FOTO. La Salernitana si aggiunge alle altre squadre interessate a Ranocchia: Verona e Sampdoria su tutte.