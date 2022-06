Gli agenti di Franco Israel sono in Portogallo. L'obiettivo, come riportato da TMW, è quello di trovare una volta per tutte un accordo con lo Sporting Lisbona per il trasferimento del portiere della Juve Under 23, che da parte sua ha già raggiunto da tempo un'intesa con il club lusitano. Per l'estremo difensore si parla di una cessione a titolo definitivo per 1.2 milioni di euro, con una percentuale di rivendita a favore dei bianconeri intorno al 50%, ma per poter procedere con la firma c'è ancora più di un dettaglio da limare.