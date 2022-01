La prestazione di ieri, tutto il contorno di festa, un centrocampo che finalmente inizia a funzionare. Perché la Juve dovrebbe privarsi proprio ora di? Il centrocampista brasiliano continua a flirtare con l'Arsenal: anche oggi blitz dell'agente Pastorello negli uffici dei Gunners, dove i londinesi preparano il nuovo assalto al giocatore scambiato un anno fa con Miralem. Ecco, situazione spinosa, anche per la continuità che sta trovando pian piano l'ex giocatore del Barcellona.A questo punto, dato anche il possibile trasferimento in prestito e quindi un risparmio legato solo all'ingaggio, la Juve dovrebbe davvero privarsi di un giocatore diverso come Arthur?