E' quanto mai azzeccata, precisa e necessaria. Che fare con il tecnico se dovesse fallire nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro i francesi? Parte già in svantaggio, 1-0 l'andata a Lione, e deve rimontare, cercando di arginare tutte le difficoltà palesate in questa stagione, dopo il lockdown e specialmente nelle utime partite. Raramente si è vista una Juve così fragile, incapace di reagire e che subisce moltissimo, prendendo anche tanti gol. Una media reti incassate, si diceva, che nelle ultime gare è da zona retrocessione. Bisognerà correggere tutti questi difetti per salvarsi, per andare a Lisbona e lì giocarsela in gara secca contro tutti.