Come racconta Gazzetta, oltre ad allineare il mercato con le linee guida, per il neo ds sarà fondamentale entrare subito in sintonia con l’allenatore. Qui serve una specifica ulteriore: pare, nei vari colloqui con il board della, abbia sostenuto la necessità di ripartire proprio da Allegri, riconoscendogli la stessa leadership di cui Elkann aveva parlato alcuni mesi fa, subito dopo l’uscita del vecchio cda. Insomma Max chiuderà presto la sua parentesi da commissario straordinario dell’area sportiva per tornare a occuparsi solo di campo.