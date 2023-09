Georgiy Sudakov è il nuovo che avanza dell'Ucraina, che questa sera sfiderà l'Italia. In Serie A, aveva pensato a lui lo scorso inverno il Napoli di Cristiano Giuntoli, che ora continua a farlo monitorare dagli scout della Juventus, come scrive calciomercato.com. Quella dello Shakhtar è una bottega rara, chi lo vuole deve mettere in preventivo un investimento di almeno 30 milioni di euro.