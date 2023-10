La Juventus si sta muovendo per Lazar Samardzic. Cristiano Giuntoli è un grande estimatore del centrocampista dell'Udinese e sta pensando alla strategia per arrivare al talento serbo. Come riferisce Tuttosport, la Juve potrebbe proporre un prestito oneroso intorno tra 5 milioni, con riscatto tra i 15 e i 18, legato al raggiungimento di determinati obiettivi. In primis la qualificazione alla prossima Champions League. In questo modo l'operazione non peserebbe molto sul bialncio e questo è un fattore primario nella politica della Juve.