Tutti i tasselli stanno per andare al loro posto in casa Juve; l'ultimo, il più importante, ovvero quello dianche. Ancora il direttore sportivo non si è liberato dal Napoli ma se tutto andrà secondo programmi nei primi giorni della settimana si consumerà il divorzio. Successivamente, tra il tre e il quattro, scrive la Gazzetta dello Sport, GiuntoliSul tavolo non la situazione del tecnico e le voci dall'Arabia ma la Juve che verrà.Entrambi toscani e uomini di calcio navigati; non sarà difficile trovare un equilibrio tra i due anche perché l'ex Carpi negli anni con De Laurentiis ha saputo instaurare ottimi rapporti con i vari allenatori anche se non li aveva scelti lui in prima persona. Quali saranno i temi da affrontare? Prima di tutto, il futuro di Adrien Rabiot, perché dalla decisione del francese si capirà poi se il club effettuerà l'assalto a Milinkovic Savic.. Se quest'ultimo lasciasse Torino, Nicolò Zaniolo è uno dei nomi che intriga di più i bianconeri.