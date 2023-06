Ore chiave, decisive. Cristianosi sta per liberare dal, il ds è ormai un promesso sposo della Juventus. In casa Juve queste saranno ore decisive per definire la direzione sportiva in vista della nuova stagione sportiva che partirà ufficialmente il 1 luglio. Liberandosi il ds autore dellodel Napoli di questa stagione, sarà libero di accasarsi ad un nuovo club, la Juve è chiaramente in pole. Così la Juve andrebbe a risolvere i problemi dirigenziali, potendo spostarsi sul calciomercato definitivamente. Questo matrimonio è da fare, a breve ci potrebbero essere novità. Giuntoli si sta liberando e a Torino lo aspettano.