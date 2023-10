Il campo è stato protagonista ieri ma da oggi la Juventus e i suoi dirigenti, con Cristiano Giuntoli in prima fila, tornano a lavorare anche in chiave mercato, con il club pronto a rinforzare la rosa a gennaio. Dove? A centrocampo, è quella la priorità e il nome in cima alla lista, secondo la Gazzetta dello Sport continua ad essere Hojbjerg del Tottenham. L'alternativa principale invece è Samardzic dell'Udinese.