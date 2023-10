Mancano più di due mesi dall'inizio del mercato invernale ma la Juventus si sta già muovendo per farsi trovare pronta e regalare a Massimiliano Allegri almeno un rinforzo a centrocampo, senza scartare l'ipotesi di un doppio acquisto in quel reparto, visto che non potrà più contare su Paul Pogba e Nicolò Fagioli. I giocatori che maggiormente intrigano la dirigenza bianconera, secondo la Gazzetta Dello Sport, sono. Tutte situazioni però differenti per costi e formule.Il nome nuovo entrato nel mirino della Juve, o più precisamente, offertdalle rivali di Champions. Il centrocampista sta provando pochissimo spazio e può essere una di quelle "opportunità" di cui lo stesso Cristiano Giuntoli ha fatto riferimento recentemente. Hojbjerg, comunque, si legge sul quotidiano, è quello che convince di più e, non fosse per l’attuale rigidità del Tottenham, sarebbe il grande favorito. Poi Samardzic e De Paul; il primo, un talento su cui la dirigenza ha messo gli occhi da tempo, l'argentino invece, un vecchio pallino del club fin dai tempi di Fabio Paratici.