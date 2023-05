Suonano un po' come un addio le parole che Cristianoha rivolto ai tifosi deldurante la festa per lo scudetto, facendo un accenno tra le righe al suo futuro. "Ringrazioche mi hanno chiamato a Carpi otto anni fa cambiandomi la vita" ha detto il dirigente, accostato con insistenza alla. "A loro sarò sempre riconoscente. La famiglia De Laurentiis mi ha trattato come un figlio. Li ringrazio tutti. Napoli, non preoccuparti del futuro: sono qui da otto anni e sento sempre parlare di chi va via e chi resta. Con De Laurentiis ci sarà sempre un grande Napoli".