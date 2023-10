6 ottobre 2005 (che significa 18 anni appena compiuti). È la data di nascita di Othmane, l'ultimo talento finito sul taccuino della, stando alle indiscrezioni riportate da L'Equipe. Un nome nuovo, che sembra corrispondere perfettamente a uno dei profili più ricercati in questa fase dal club bianconero, a caccia di giovani promesse che possano rappresentare un investimento per il presente ma anche e soprattutto per il futuro.Marocchino nato in Francia, Maamma milita nella Seconda squadra del, dove gioca da trequartista. La sua stagione è iniziata nel migliore dei modi con due gol e altrettanti assist in quattro partite, ma è anche in Nazionale che si è messo in bella mostra: da tempo, infatti, è un titolare fisso nell'del, dove è stato notato dalla Juve a inizio ottobre, nel corso di un torneo giovanile e in particolare di una partita contro i pari età della Corea del Sud. La sua dote migliore è sicuramente l'abilità nel dribbling, unita a una buona visione di gioco e al senso del gol, nonchè a una interessante capacità nel dominare il campo anche in zone diverse da quella in cui è solito agire, con una preziosa versatilità.- Maamma andrà in scadenza con il Montpellier nel giugno 2025, motivo per cui già a breve potrebbe valutare di cambiare aria e di proseguire il suo percorso di crescita in una realtà diversa. Oltre alla Juve, sulle sue tracce è segnalato anche il: in bianconero per lui si aprirebbero almeno inizialmente le porte della, con la possibilità poi di iniziare la scalata fino alla Prima squadra sulla scia dei coetanei Kenan Yildiz e Dean Huijsen. Da capire se Cristiano, al lavoro soprattutto per rinforzare il centrocampo, sarebbe disposto a fare un tentativo per lui già a gennaio.