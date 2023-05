Adesso tocca al ds. Come prossima mossa per i bianconeri, c'è quella di far firmare il nuovo direttore sportivo. Tutti gli indizi portano a, attuale regista del mercato del Napoli: come racconta Tuttosport, il ds è ancora legato da un anno di contratto, ma chi lo conosce meglio racconta quanto ormai consideri il ciclo concluso, aprendo dunque alla possibilità di lanciarsi in una nuova avventura.- Per il quotidiano, dunque, si può fare. Eccome. La Juve in questo momento starebbe ragionando su un progetto triennale, la durata standard per i dirigenti, che resta fedele alla gestione Agnelli ed è stata mantenuta dalla nuova struttura. Giuntoli potrebbe portare con sé alcuni uomini di fiducia: intanto il ds del Cesena, Stefanelli, poi Giuseppe Pompilio, anche lui ancora legato al Napoli. Tra le parti, un accordo di massima, insomma, c’è, però prima ci sarà l’incontro con De Laurentiis.