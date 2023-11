Cristianopotrebbe finalmente iniziare a fare il... Cristiano Giuntoli. Che, tradotto, vuol dire (anche) andare a caccia di talenti "nascosti" in giro per l'Europa, in Paesi tradizionalmente poco battuti come, solo per fare un esempio, la Georgia dove ha scoperto e poi portato a Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Un compito, questo, che ha potuto svolgere solo in parte nella prima fase della sua esperienza alla, preso com'era da altre priorità societarie, ma che ora può davvero diventare una delle sue principali occupazioni per regalare al club bianconero uno o più "gioiellini" non ancora finiti nel mirino delle big.- In questo senso l'ultimo nome emerso è quello di Roony, esterno d'attacco e fantasista di piede mancino del Copenaghen, 18 anni appena, svedese di origini siriane cresciuto nel Malmö, già visionato più volte da vicino e sotto i riflettori anche nel match di questa sera di Champions League contro il Bayern Monaco. Ma il ragazzo è in buona compagnia, perché l'elenco di Giuntoli sembra già essere particolarmente lungo...