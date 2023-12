Calciomercato Juve, le ultime su Djalò

La tentazione c’è, il lavoro sotto traccia anche., ovvero anticipare l’Inter sul mercato e assicurarsi un difensore, proprio quando tutto sembrava apparecchiato per la chiusura della trattativa da parte di Ausilio e Marotta. Questa volta, però, l’oggetto del contendere è Tiago, difensore classe 2000 di proprietà del Lille.Come detto, la Juventus cerca il sorpasso sull’Inter per il difensore centrale Tiago Djalò. Da parte sua, il club nerazzurro ha lavorato con l’entourage del calciatore – il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 -, per portarsi avanti nelle trattative e spianare la strada.Non ha fatto i conti, però, con l’accelerata della Juventus. L’intenzione del club bianconero, infatti, è quella di anticipare la concorrenza già a gennaio, trovare un club dove Djalò possa andare in prestito e, quindi, giocare con continuità per recuperare dall’infortunio al crociato, per poi averlo a disposizione dalla prossima stagione. Un piano chiaro, già illustrato ad agenti e intermediari di mercato.