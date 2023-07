Nell'era del (calcio)mercato globale ha effettivamente poca importanza dove ti trovi, da dove sviluppi le trattative. Ma poi arriva un momento in cui è bene muoversi di persona per stringere accordi e stringere mani. Ecco perché il programma di Cristianofin dall'inizio prevedeva un rientro anticipato dagli Stati Uniti rispetto a tutto il resto della Juve, intesa come squadra e delegazione societaria. Preziosa, anzi fondamentale, la possibilità di cementare conoscenza col gruppo in questa fase di tournée statunitense, ma dopo la seconda amichevole con il Milan (che poi per la Juve sarà la prima dopo il forfati del Barcellona) ecco che Giuntoli tornerà in Italia. Anzi, in Europa. Con una prima tappa a Londra. Lo riporta Calciomercato.com.