Cristiano Giuntoli e la dirigenza della Juve in queste settimane si sono concentrate molto sui rinnovi. Negli ultimi giorni c'è stato quello di Locatelli e per Fagioli manca solo l'ufficialità. Alla Continassa però stanno preparando altri due prolungamenti di contratto. Si tratta di Bremer, in scadenza nel 2026, e Rugani, il cui contratto scadrà a giugno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.