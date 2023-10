Cristiano Giuntoli ha ricevuto, presso il salone d'onore del C.O.N.I. a Roma, il Premio Manlio Scopigno Manager of the year 2022/23 pic.twitter.com/Grbik5bQK6 — JuventusFC (@juventusfc) October 9, 2023

Cristiano Giuntoli ha ricevuto, presso il salone d'onore del C.O.N.I. a Roma, il Premio Manlio Scopigno Manager of the year 2022/23. Il dirigente della Juve è stato premiato per quanto fatto con il Napoli, essendo stato uno degli artefici dello scudetto vinto.