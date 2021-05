In casa Juventus sono tutti sotto osservazione per il futuro. Anche Fabio Paratici, in scadenza di contratto, non è certo della permanenza, tanto che sono circolati rumors su possibili successori. Tra questi Cristiano Giuntoli che, come riporta La Repubblica, sarebbe uscito dalle grazie di De Laurentiis. Il ds del Napoli è stato accostato alla Juve, che avrebbe sondato il terreno anche per Gattuso tramite qualche big dello spogliatoio.