La priorità è ovviamente orientata sul mercato di gennaio. Che dovrà vedere la Juve particolarmente attenta alle opportunità, impegnata com'è in prima linea ormai da tempo alla ricerca del centrocampista giusto e dell'esterno offensivo che ancora manca a questo organico. I nomi poi sono quelli noti ormai da tempo: a centrocampo si cercano spiragli alle proprie condizioni (prestito con diritto di riscatto) per Fabian Ruiz e Rodrigo De Paul, mettendo in stand-by le piste ben più apparecchiate legate a Emile Hojbjerg e Lazar Samardzic, approfondendo le valutazioni sul fronte Kalvin Phillips. Mentre sull'esterno si attendono risposte dalla coppia Manchester United-Sancho per quella che sarebbe la vera grande occasione a costo zero o quasi, pur restando assolutamente sintonizzati sulle frequenze del Sassuolo e di Domenico Berardi. Tutto questo è attualità. Ma alla Continassa si lavora anche o magari soprattutto per giugno, continuando a fiutare tutti quei colpi a parametro zero che sono destinati a rientrare prepotentemente nei piani bianconeri.SCOPRI I PRINCIPALI IN GALLERYDJALOSfida diretta alle milanesi, l'ennesima. Juve leggermente indietro ma ancora intenzionata a tentare lo scherzetto.HERMOSOAlex Sandro va via a scadenza, lo spagnolo dell'Atletico Madrid è una prima scelta assoluta per rimpiazzarlo.KELLYIl Bournemouth pensa al rinnovo, Milan e Inter hanno la stessa idea della Juve: giocare d'anticipo.WILLIAMSForse il parametro zero più ambito, almeno per i comuni mortali che non possono pensare a Mbappé. Il contratto è in scadenza, il gradimento è totale, la concorrenza è spietata.ZIELINSKIPiatto forte. Il rinnovo con il Napoli stenta ad arrivare, Cristiano Giuntoli ha già attivato i propri contatti con l'entourage del giocatore che conosce benissimo.