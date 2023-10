Cristianosi è recato al Salone d'Onore del Coni per ricevere il riconoscimento di "Manager of the year". Queste le sue parole sul mercato riportate da Calciomercato.com:"In questo momento vogliamo sfruttare quel che abbiamo a disposizione, cercando di fare il massimo con i calciatori che abbiamo. Dobbiamo fare delle valutazioni, se ci saranno delle opportunità valuteremo se è il caso di intervenire. Stiamo facendo un buon percorso".