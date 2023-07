Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per portareal traguardo. A Barcellona ha trovato una sponda, visto che, per il tecnico Xavi, Franck non è più un elemento centrale nello scacchiere blaugrana. Idea confermata anche dall’amichevole disputata negli Stati Uniti, all’alba italiana di giovedì, contro l’Arsenal in cui è partito dalla panchina, entrando solo nella ripresa. Con il Barça, il direttore dell’area tecnica della Continassa ha trovato terreno fertile, tanto che ci sarebbe già un principio di intesa per un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, si trasformerebbe in obbligo. Un affare da 10-15 milioni. Lo rivela il Corriere dello Sport.