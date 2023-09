Le parole di Massimoal Corriere dello Sport:COLPO DI MERCATO ALLA GIUNTOLI - «No, perché lui non è un mago e prima di comprare bisognava vendere. Adesso tocca ai giocatori dare di più. In un altro contesto la Juve avrebbe fatto bene a cambiare molto rispetto all’anno scorso, ma quanto accaduto nei mesi passati è stato un impedimento sia per programmare e sia per spendere».