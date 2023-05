Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, con la pratica scudetto ormai archiviata Cristianoè pronto a incontrare Aurelioper definire meglio il suo futuro, in sostanza per capire come (e se) liberarsi dala un anno dalla scadenza di contratto per iniziare una nuova esperienza, magari allaper cui rappresenta il primo candidato al ruolo di direttore sportivo. Mentre il patron degli azzurri è intenzionato a proteggere almeno la rete di scouting gestita da Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, Giuntoli potrebbe portare con sè a Torino il suo "storico" braccio destro Giuseppe, indicando inoltre Stefano(in uscita dal Cesena, con un percorso comune con lui anche nella città del Vesuvio) quale profilo di fiducia per la, nel caso in cui Giovannidovesse accettare una delle proposte in arrivo e cambiare aria. La situazione, insomma, resta da monitorare.