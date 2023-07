La difesa è uno dei punti prioritari nell’agenda di Cristianoe della squadra mercato della Juventus. Lo aveva annunciato lo stesso dirigente, al momento della sua presentazione: “Abbiamo tanti calciatori in difesa. Abbiamo. Abbiamo tantissimi giocatori in difesa, siamo a posto così anzi, qualcuno potrebbe uscire”. Frase che assume ancora più valore in virtù dell’esclusione dalla Conference League che si traduce in meno partite da giocare.Sfoltire, dunque, è la parola d’ordine. A partire da Leonardoche si allena ancora alla Continassa, con l’intenzione dichiarata di convincere Allegri a cambiare idea, ma rimane in attesa dell’offerta giusta per lasciare. Con il passare del tempo, invece, si riducono le possibilità di veder partire Alex Sandro: il calciatore brasiliano ha rifiutato ricche offerte, ad oggi fa parte del roster. Chi si avvicina velocemente alla porta d’uscita è Koni: le voci di mercato sono sempre più insistenti, ilpuò piazzare il colpo.non l’ha schierato nell’amichevole contro il: cinque per tre posti. Alle spalle i giovani che avanzano: da, atteso in settimana a Torino, fino ad arrivare a, parte della Next Gen ma pronto all’uso anche in prima squadra.