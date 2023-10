Il direttore sportivo dellaCristianoè stato protagonista al Festival dello Sport di Trento per un lungo talk. Di seguito le sue parole.- "Cosa mi ricorda? Viaggi molto lunghi da Prato, per andare a vedere la Juve. Ero un bambino che sognava molto. La mia passione nasce da bar di mio nonno, dove si parlava tanto di sport, di ciclismo... C'erano persone che facevano della passione una ragione di vita".- "Quella di Platini, Tardelli, Boniek (recita la formazione completa, ndr.)... Sì, sapevo a memoria la formazione. Ma quella di Lippi è stata una Juve straordinaria, che va ricordata in mezzo a tante grandissime: quella rappresenta lo spirito giusto".- "Hanno tutte un grande fascino, in tutte le categorie. Anche in Serie B con il Carpi, l'anno scorso con il Napoli... Ma quella più importante sarà sempre la prossima".- "Durante il centenario degli Agnelli mi sono trovato a tavola con Zidane, Platini, Del Piero. Penso a tutti loro, hanno segnato un'epoca del calcio mondiale, dobbiamo andarne orgogliosi. Dirne uno solo è troppo poco"."Ricordo Juventus-Imperia, un'amichevole nel '98 prima della partita del famoso rigore-non rigore di Iuliano. Io marcavo Filippo Inzaghi, ma non sono stato un buon esempio come difensore (ride, ndr.). In amichevole ero molto emozionato, portai anche mio padre che era molto emozionato, è stato un bel momento della mia vita"."Era un fanatico, io avevo una visione più a 360 gradi. Lui è stato un grande tifoso, forse mi manca la condivisione con lui di certi momenti. Sarebbe stato orgoglioso, forse anche un po' preoccupato... Mia madre mi vede sempre come un bambino, mi dice sempre "ma come fai adesso?". In famiglia sono tutti juventini, hanno tutti un senso di responsabilità verso questo club che hanno amato e che amano".- "Era un calcio molto diverso, una lotta uomo contro uomo. Il calcio moderno sta tornando un po' a quelle situazioni, con tutte le tutele del caso. Era uno sport più maschio, molto bello"."Ho fatto tante partite tra i dilettanti, in Serie C. Aiuta a capire l'errore, a fare una valutazione. Dentro ogni partita ci sono prestazioni giuste e altre meno. Ricordo una volta con Albiol, fece due errori ed era disperato. Gli ho detto che secondo me ha sbagliato perché secondo me voleva sopperire a una mancanza di un compagno. Mi chiese come avevo fatto ad accorgermi, gli dissi che avevo giocato 400 partite al Nord (ride, ndr.). Il giocatore deve essere giudicato da chi è in grado di capire".- "Era la mia più grande passione, mia mamma non era così contenta. Ma scelsi una strada tortuosa, piena di punti di domanda (dopo aver completato 19 esami di Architettura, ndr.). Mio padre mi spalleggiava di più, ma anche lui la preoccupazione l'aveva perché non c'era la sicurezza di un futuro. Ma la mia passione era tanta da sopperire a tutte le incertezze".- "Ero diventato un punto di riferimento per i mister, i direttori, i compagni, facevo gestione senza accorgermi. Per natura sono un aggregante, stavo facendo già gestione. Non mercato, ma qualche suggerimento lo davo. Ero un punto di riferimento naturale, poi a 24 anni avevo l'ambizione di fare un dirigente: me lo ha ricordato mia madre, conserva tutto. Non mi piace molto apparire, preferisco lavorare dietro le quinte, ma adesso rappresento un club importante ed è giusto che mi faccia sentire ma mi piace dare più forza al noi, agli altri. Credo sia il modo più corretto, la Juventus guarda caso inizia con "you" - tu - e finisce con "us" - noi-: racchiude molto di quello che penso del gruppo squadra".- "Il presidente Bonaccini è stato molto importante, abbiamo costruito una bella situazione che mi ha permesso di conoscere il calcio dalle basi, dal giardinaggio. Quando poi arrivi al vertice di un club importante puoi dire di conoscere tutto. Abbiamo creato una situazione incredibile, nella mia testa c'era la volontà di andare in Serie B, ma strada facendo siamo arrivati in A. Un percorso straordinario".- "Sono di Agliana, dove ha cominciato lui ad allenare. Corsi e ricorsi storici...".- "Più di uno, si sbaglia tanto anche se si cerca di non farlo. Le dinamiche sono tantissime, quando prendi un giocatore è come una fidanzata: pensi sia quella giusta, poi la porti a cena ma quando la porti a casa capisci che non va bene, che non lava, non stira (ride, ndr.). Bisogna stare attenti, capire tutti i parametri: è un ruolo difficile, ho fatto tanti errori ma da lì anche cose positive".- "Dobbiamo prendere tantissime informazioni, mi piace parlarci, capire la provenienza della famiglia, la sua vita in precedenza. Per sbagliare meno bisogna prendere tante informazioni, guardare video, incrociare dettagli con collaboratori, andare a vederlo. Poi si va di emozioni, cerchi di capirne l'essenza, la sensazione di pancia. Negli ultimi tempi va di moda confrontarsi con i numeri, li uso più per confrontare le emozioni e le informazioni che ho raccolto".- "Ma no, dipende... Io non vado a letto presto, di sera penso molto e mi capita di chiamare i collaboratori, anche il mister: quello è il momento in cui posso guardare oltre. Allegri? Sto con lui dal mattino presto, non c'è bisogno...".- "Grande soddisfazione. Con Sarri trovammo una squadra già creata con Benitez, ci fu un primo ciclo. Il secondo è nato strada facendo, abbiamo lavorato da lontano su uno spartito chiaro che ha dato grandi frutti. Una programmazione lunga, Di Lorenzo e Zielinski sono arrivati tanto tempo fa, Mario Rui, tutti giocatori che erano lì da tempo. Spalletti è stato bravo ma anche Gattuso... Ci vuole anche la fortuna di arrivare al momento giusto. Anche l'anno precedente c'erano stati infortuni che hanno tolto serenità e punti, ma già si poteva puntare allo scudetto".- "Con me è stato straordinario, un visionario. Mi ha dato fiducia, un'azione di coraggio incredibile nell'intravedere questo giovane dirigente. Non è quello che appare, con me è sempre stato molto carino. Abbiamo lavorato ogni giorno, mi ha insegnato tanto. Un bellissimo rapporto, lo ringrazio".- "Ho trovato giocatori bravi, Koulibaly è rimasto 7 anni e diventi quasi un padre. Poi quando c'è il momento del distacco è difficile, doloroso. Loro portano in campo anche i sentimenti di chi sta insieme a loro, ringrazio lui e Mertens, Insigne, Callejon, Pepe Reina: sono stati tutti molto corretti, non è stato semplice lasciare ma forse era anche per il loro bene. Si lavora con i sentimenti, c'è stima, affetto. Il calcio è fatto di motivazioni, che a volte troviamo in ragazzi giovani".- "Ho avuto la fortuna di incontrare grandi uomini, non è stato difficile. La fortuna di un club è avere un grande allenatore ma anche la forza di proteggerlo, è un uomo solo, a me piace stargli accanto e aiutarlo. Per farlo devi capire come pensa, dargli suggerimenti per capire quale può essere la strada giusta per tutti. Credo molto nel rapporto con gli allenatori".- "Come mi ha sorpreso? Con la grande personalità che lo accomuna ai grandi. Per ottenere i risultati tutti devono essere convinti che quello che si sta facendo sia la cosa giusta, lui ha il carattere per farlo. Quello che mi ha sorpreso è l'applicazione, la dedizione al lavoro come se fosse il primo giorno".- "Stiamo valutando tutti i ragazzi che abbiamo a disposizione, ci stiamo anche riuscendo. La strada secondo me è quella giusta, c'è ancora qualche mese prima di gennaio e dobbiamo capire se c'è qualche opportunità anche in Paesi meno battuti".- "La passione per la Juve, oltre al fascino e al blasone. La Juve è sempre la Juve, torneremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ci vorrà tempo. Una bella sfida, vogliamo fare un calcio competitivo ma anche sostenibile. Credo sia doveroso e corretto nei confronti del popolo italiano, dei tifosi, che stanno battagliando".- "Non ci mettiamo limiti, vogliamo fare le cose giuste il prima possibile".- "La cultura del lavoro, ci sono collaboratori molto bravi e li ringrazio. C'è un club che ha voglia di fare cose importanti, pensando che il quotidiano ti dia quel mattone per costruire la casa. Poi la grande forza, che ci permetterà di riportarla dove merita. Dobbiamo continuare a coltivarla. Grande disponibilità da parte di tutti, io sono arrivato da solo e mi hanno accolto come un fratello. C'è voglia, applicazione, determinazione, dobbiamo elevare questi valori a potenza".- "Ci sono già tanti ragazzi che dovranno portare a coloro che verranno dall'estero i lavori segreti della Juve. Avere uno zoccolo duro è sempre positivo, cercheremo di aumentarlo. In questo mercato dobbiamo pensare anche all'estero, a mercati meno battuti, per la sostenibilità".- "Vediamola in maniera positiva, sono iniezioni di denaro in Europa. Sono risorse in più che arrivano, poi le conseguenze le vedremo prossimamente. Ma ora è una cosa positiva".- "Molto importante dal punto di vista tecnico, per non avere spese folli, ma anche perché gli stranieri possono acquisire quel senso di appartenenza necessario per diventare grandi. Si trovano in Prima squadra dopo aver già respirato quell'aria, è molto importante per il futuro. Yildiz, Huijsen, Soulè, Iling... Hanno fatto un grande lavoro nel selezionarli, siamo molto fiduciosi. Esempio poco seguito? Non so, c'è bisogno di investimenti e dopo il Covid è stato difficile. Ora c'è l'Atalanta e spero che anche altri si affacceranno a questa realtà".- "L'obiettivo è sempre quello di vincere, da lì non si scappa. Poi bisogna analizzare le gare, quando non hai vinto ci sono comunque cose buone da considerare. Alcune cose vanno e altre no, lì bisogna intervenire. Non vogliamo essere solo fortunati, poi avremo grandi soddisfazioni. La squadra è molto più giovane, abbiamo preso Weah e Cambiaso ma c'è anche più intensità e aggressività. Abbiamo fatto gare di grande aggressione, dobbiamo portarla a lunghi periodi nella stessa partita. La volontà è di fare qualcosa in più, siamo contenti ma si può sempre migliorare. I numeri sono migliori anche per le prestazioni ma vogliamo fare meglio, la strada è quella giusta".- "Ci sono progetti partiti prima, Milan, Inter, lo stesso Napoli... Noi vogliamo crescere, tornare in Champions, lo scorso anno eravamo terzi ma non siamo in Champions. Portare la Juve in Champions aiuterebbe ad aumentare il valore dei giocatori e la loro autostima. Non facciamo voli pindarici, basta arrivare nelle prime 4. Poi in primavera vedremo".- "Siamo molto dispiaciuti, il nostro compito non è quello di punirlo ma di rieducarlo, ci penseranno le autorità competenti. Qui abbiamo grandi responsabilità per il futuro".- "Sarà molto bello. Partite dalla panchina? No, ora sono in tribuna, il ruolo me lo impone. Forse si soffre di più ma cerco di stare abbastanza lucido, non bisogna vivere di pancia valutando le partite, serve calma per avere un quadro lucido".- "Un occhio in più fa sempre comodo, io sono curioso e cerco di parlare di tutto. Una proprietà deve sapere tutto, è giusto avere un confronto su tutti i settori perché devi avere il quadro in mano. La differenza la fa la cura dei dettagli, così è più facile che le cose vadano meglio".- "Dobbiamo mantenere questa direzione, voler fare senza paura. Poi una squadra di giovani deve dimostrare la personalità, la voglia di vincere. Un crocevia importante non per i punti ma per l'autostima, cerchiamo una consapevolezza che ancora non abbiamo e che una partita così può dare".- "Pensiamo di avere giocatori di grande livello, vogliamo crescere con loro. A volte questo calcio fa bruciare tappe ma ci vuole pazienza, dobbiamo metterli nelle condizioni di esprimersi. Il mood che creiamo è importante per i risultati, dobbiamo sfruttare al meglio le caratteristiche della squadra".- "Chiesa non lo so, vedremo nelle prossime ore. Vlahovic sta meglio, ha fatto qualche passetto con la squadra e pensiamo di poterlo schierare".- "Alcuni non si sono ancora espressi, penso a Iling e Nicolussi... Poi vediamo se ci sono opportunità, non è mai facile. Non prometto niente ma saremo vigili e attenti".