Il dubbio è questo: chi farà il mercato della Juve nella prossima estate? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, prima si dovrà necessariamente aspettare di capire come finirà la stagione sia a livello sportivo che giudiziario. Intanto, però, ci sono movimenti. Importanti., nelle posizioni di presidente e direttore generale, hanno già dato mandato per il prossimo direttore sportivo, che arriverà entro la fine della stagione e che aiuterà il direttore generale nelle mosse di mercato.Per ora c'è Cristianoin pole position. Sul taccuino ci sono anche Massara del Milan, Berta dell'Atletico Madrid e Tare della Lazio. Ma il nome più caldo è il direttore del Napoli, contattato per sondare il terreno e capire la fattibilità di un approdo in bianconero a partire dalla fine della stagione è già stato portato a termine qualche settimana fa. Giuntoli è sotto contratto con la società di De Laurentiis, ancora per un altro anno. La Juventus non si può e non potrà permettersi spese extra e inutili. Non ci sarà quindi il pagamento da parte dei bianconeri di alcuna buonuscita né per il nuovo ds, né per interrompere gli attuali contratti in essere.