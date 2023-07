Perc’è l’ambizione di toccare quota 70 milioni attraverso le prossime cessioni, a prescindere dalla tanto chiacchierata partenza di un big. Un’asticella che può essere raggiunta sommando, agli auspicati incassi per Zakaria e McKennie, anche quelli attesi sulla corsia mancina. Dove c’è già Kostic e dove sono in ascesa le quotazioni della conferma di Iling-Junior. Un incastro che mette in dubbio la permanenza di Andrea Cambiaso. Lo riporta Tuttosport.